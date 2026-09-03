Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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निशान यात्रा - श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव के तहत निशान यात्रा, मंदिर परिसर बल्केश्वर से खाटू श्याम मंदिर जीवनी मंडी तक, सुबह 8 बजे।

पूजन- महिला मित्र मंडल ताजगंज की ओर से सिंधी त्योहार थदड़ी (बासौड़ा) पूजन, श्री झूलेलाल मंदिर, ताजगंज, सुबह 11 बजे।

- करुणानिधान संस्था की ओर से संत मुरारी बापू की श्रीराम कथा से पूर्व भूमि पूजन, जेपी वेडिंग ग्राउंड, फतेहाबाद रोड, दोपहर 12 बजे।

प्रतियोगिता- सांस्कृतिक प्रस्तुति व दही हांडी प्रतियोगिता, उत्तर विजयनगर कॉलोनी, सुबह 11बजे।

- संस्कार भारती मध्य नगर आयोजन समिति की ओर से श्रीकृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता, श्री राधाकृष्ण मंदिर, विजय नगर, शाम 6:30 बजे।

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खेल

- जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से तीसरी यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, सुबह 11 बजे।

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अन्य

संगोष्ठी- वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से वेडिंग टूरिज्म भारतीय पर्यटन की नई ताकत विषय पर संगोष्ठी, होटल ट्राइडेंट, फतेहाबाद रोड, शाम 4 बजे।

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धर्म-कर्म