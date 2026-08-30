फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Events in Agra City Today

Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Sun, 30 Aug 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Events in Agra City Today
धर्म-कर्म
विज्ञापन

कीर्तन- श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपूर्णता दिवस पर कीर्तन दरबार, गुरुद्वारा, शहीद नगर, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक।
वितरण- लक्ष्मी नारायण सेवा समिति की ओर से गोचर वितरण, एलिगेंट अपार्टमेंट, सिकंदरा-बोदला रोड, शाम 5 बजे।
विमोचन- श्री रामलीला महोत्सव के कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन, हनुमान मंदिर, रामलीला मैदान, दोपहर 1 बजे।
सुंदरकांड- मानव सेवा समर्पित सामाजिक समिति की ओर से सुंदरकांड पाठ, कर्मयोगी गोशाला, कमला नगर, शाम 7 बजे।
प्रवचन- जैन मुनि महाराज के प्रवचन, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक।
----
हरियाली तीज
उत्सव- जय झूलेलाल सेवा संगठन लेडीज विंग की ओर से तीजड़ी महोत्सव, सिंधु भवन, कमला नगर, शाम 7 बजे।
- भारत विकास परिषद संस्कार शाखा की ओर से तीज उत्सव, रामलीला मैदान, शाम 6 बजे।
- लायंस क्लब आकाश की ओर से तीज उत्सव, होटल हॉलिडे इन, रात 9 बजे।
---
स्वास्थ्य
समापन- आगरा ऑर्थोपेडिक समिति की ओर से मूव्स बेटर 2026 का समापन समारोह, संजय प्लेस स्थित कॉसमॉस मॉल, होटल फेयर फील्ड बाय मैरियट में शाम 4 बजे।
शिविर- आगरा पालीवाल ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में 36वां महा रक्तदान शिविर, समर्पण ब्लड बैंक, दिल्ली गेट, सुबह 11 बजे।
-------
खेल
दौड़- अमर उजाला की साझेदारी में रन विद हेलिक की ओर से दौड़, एनीटाइम फिटनेस, चर्च रोड, सुबह 6 बजे।
------
अन्य
बैठक- अग्रबंधुु समन्वय समिति पर लगे झूठे आरोपों के संबंध में अग्रवाल समाज की बैठक, संतराम कृष्ण महाविद्यालय, बल्केश्वर, दोपहर 3 बजे।
समारोह- मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, शाम 6 बजे।
कार्यक्रम- देवनागरी साहित्यिक एवं संस्कृतिक संध्या का आयोजन, निखिल बुक कैफे, भावना मल्टीप्लेक्स, सिकंदरा-बोदला रोड, दोपहर 1 बजे। बैठक- भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव के साथ कांग्रेसियों की समीक्षा बैठक, सर्किट हाउस, दोपहर 2 बजे।
-------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed