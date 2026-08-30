Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
धर्म-कर्म
कीर्तन- श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपूर्णता दिवस पर कीर्तन दरबार, गुरुद्वारा, शहीद नगर, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक।
वितरण- लक्ष्मी नारायण सेवा समिति की ओर से गोचर वितरण, एलिगेंट अपार्टमेंट, सिकंदरा-बोदला रोड, शाम 5 बजे।
विमोचन- श्री रामलीला महोत्सव के कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन, हनुमान मंदिर, रामलीला मैदान, दोपहर 1 बजे।
सुंदरकांड- मानव सेवा समर्पित सामाजिक समिति की ओर से सुंदरकांड पाठ, कर्मयोगी गोशाला, कमला नगर, शाम 7 बजे।
प्रवचन- जैन मुनि महाराज के प्रवचन, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक।
-- --
हरियाली तीज
उत्सव- जय झूलेलाल सेवा संगठन लेडीज विंग की ओर से तीजड़ी महोत्सव, सिंधु भवन, कमला नगर, शाम 7 बजे।
- भारत विकास परिषद संस्कार शाखा की ओर से तीज उत्सव, रामलीला मैदान, शाम 6 बजे।
- लायंस क्लब आकाश की ओर से तीज उत्सव, होटल हॉलिडे इन, रात 9 बजे।
---
स्वास्थ्य
समापन- आगरा ऑर्थोपेडिक समिति की ओर से मूव्स बेटर 2026 का समापन समारोह, संजय प्लेस स्थित कॉसमॉस मॉल, होटल फेयर फील्ड बाय मैरियट में शाम 4 बजे।
शिविर- आगरा पालीवाल ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में 36वां महा रक्तदान शिविर, समर्पण ब्लड बैंक, दिल्ली गेट, सुबह 11 बजे।
-- -- ---
खेल
दौड़- अमर उजाला की साझेदारी में रन विद हेलिक की ओर से दौड़, एनीटाइम फिटनेस, चर्च रोड, सुबह 6 बजे।
-- -- --
अन्य
बैठक- अग्रबंधुु समन्वय समिति पर लगे झूठे आरोपों के संबंध में अग्रवाल समाज की बैठक, संतराम कृष्ण महाविद्यालय, बल्केश्वर, दोपहर 3 बजे।
समारोह- मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, शाम 6 बजे।
कार्यक्रम- देवनागरी साहित्यिक एवं संस्कृतिक संध्या का आयोजन, निखिल बुक कैफे, भावना मल्टीप्लेक्स, सिकंदरा-बोदला रोड, दोपहर 1 बजे। बैठक- भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव के साथ कांग्रेसियों की समीक्षा बैठक, सर्किट हाउस, दोपहर 2 बजे।
-- -- ---
विज्ञापन
कीर्तन- श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपूर्णता दिवस पर कीर्तन दरबार, गुरुद्वारा, शहीद नगर, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक।
वितरण- लक्ष्मी नारायण सेवा समिति की ओर से गोचर वितरण, एलिगेंट अपार्टमेंट, सिकंदरा-बोदला रोड, शाम 5 बजे।
विमोचन- श्री रामलीला महोत्सव के कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन, हनुमान मंदिर, रामलीला मैदान, दोपहर 1 बजे।
सुंदरकांड- मानव सेवा समर्पित सामाजिक समिति की ओर से सुंदरकांड पाठ, कर्मयोगी गोशाला, कमला नगर, शाम 7 बजे।
प्रवचन- जैन मुनि महाराज के प्रवचन, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक।
हरियाली तीज
उत्सव- जय झूलेलाल सेवा संगठन लेडीज विंग की ओर से तीजड़ी महोत्सव, सिंधु भवन, कमला नगर, शाम 7 बजे।
- भारत विकास परिषद संस्कार शाखा की ओर से तीज उत्सव, रामलीला मैदान, शाम 6 बजे।
- लायंस क्लब आकाश की ओर से तीज उत्सव, होटल हॉलिडे इन, रात 9 बजे।
स्वास्थ्य
समापन- आगरा ऑर्थोपेडिक समिति की ओर से मूव्स बेटर 2026 का समापन समारोह, संजय प्लेस स्थित कॉसमॉस मॉल, होटल फेयर फील्ड बाय मैरियट में शाम 4 बजे।
शिविर- आगरा पालीवाल ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में 36वां महा रक्तदान शिविर, समर्पण ब्लड बैंक, दिल्ली गेट, सुबह 11 बजे।
खेल
दौड़- अमर उजाला की साझेदारी में रन विद हेलिक की ओर से दौड़, एनीटाइम फिटनेस, चर्च रोड, सुबह 6 बजे।
अन्य
बैठक- अग्रबंधुु समन्वय समिति पर लगे झूठे आरोपों के संबंध में अग्रवाल समाज की बैठक, संतराम कृष्ण महाविद्यालय, बल्केश्वर, दोपहर 3 बजे।
समारोह- मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, शाम 6 बजे।
कार्यक्रम- देवनागरी साहित्यिक एवं संस्कृतिक संध्या का आयोजन, निखिल बुक कैफे, भावना मल्टीप्लेक्स, सिकंदरा-बोदला रोड, दोपहर 1 बजे। बैठक- भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव के साथ कांग्रेसियों की समीक्षा बैठक, सर्किट हाउस, दोपहर 2 बजे।