Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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समारोह- राष्ट्रीय युवा वाहिनी की ओर से आगरा चैरिटेबल ब्लड सेंटर अमरदीप हॉस्पिटल में रक्तदान सम्मान समारोह, नेहरू नगर सुबह 10 बजे।

काउंसिलिंग- एसएन मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में नीट यूजी की काउंसिलिंग, सुबह 9 बजे से।

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अन्य



कार्यशाला- रंगलाल, कथादेश व शीरोज के तत्वावधान में कहानी लेखन की कार्यशाला का दूसरा दिन होटल ग्रैंड आगरा कैंट, सुबह 10 बजे।





बैठक- समाजवादी पार्टी महानगर की कार्यालय में समीक्षा बैठक व एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव, सुबह 11 बजे।

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स्वास्थ्य