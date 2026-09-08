Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:35 AM IST
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स्वास्थ्य
समारोह- राष्ट्रीय युवा वाहिनी की ओर से आगरा चैरिटेबल ब्लड सेंटर अमरदीप हॉस्पिटल में रक्तदान सम्मान समारोह, नेहरू नगर सुबह 10 बजे।
काउंसिलिंग- एसएन मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में नीट यूजी की काउंसिलिंग, सुबह 9 बजे से।
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अन्य
कार्यशाला- रंगलाल, कथादेश व शीरोज के तत्वावधान में कहानी लेखन की कार्यशाला का दूसरा दिन होटल ग्रैंड आगरा कैंट, सुबह 10 बजे।
बैठक- समाजवादी पार्टी महानगर की कार्यालय में समीक्षा बैठक व एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव, सुबह 11 बजे।
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समारोह- राष्ट्रीय युवा वाहिनी की ओर से आगरा चैरिटेबल ब्लड सेंटर अमरदीप हॉस्पिटल में रक्तदान सम्मान समारोह, नेहरू नगर सुबह 10 बजे।
काउंसिलिंग- एसएन मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में नीट यूजी की काउंसिलिंग, सुबह 9 बजे से।
अन्य
कार्यशाला- रंगलाल, कथादेश व शीरोज के तत्वावधान में कहानी लेखन की कार्यशाला का दूसरा दिन होटल ग्रैंड आगरा कैंट, सुबह 10 बजे।
बैठक- समाजवादी पार्टी महानगर की कार्यालय में समीक्षा बैठक व एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव, सुबह 11 बजे।