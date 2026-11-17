विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खंदौली ब्लॉक में तैनात अमरनाथ, जिनके पास शमसाबाद का अतिरिक्त प्रभार था, उन्हें मथुरा भेजा गया है। एत्मादपुर ब्लॉक के महेंद्र सिंह को फिरोजाबाद स्थानांतरित किया गया। मुख्यालय में तैनात सुमित कुमार, जिनके पास नगर का अतिरिक्त प्रभार था, उन्हें भी मथुरा भेजा गया। फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक का प्रभार संभाल रहे सौरभ आनंद को भी मथुरा भेजा गया है।बरौली अहीर और फतेहाबाद का प्रभार संभाल रहे जगत सिंह राजपूत को फिरोजाबाद भेजा गया। बाह और जैतपुर कलां का प्रभार संभाल रहे धर्मराज सरोज का तबादला मैनपुरी हुआ। बिचपुरी ब्लॉक में तैनात उमेश कुमार गौतम को हाथरस भेजा गया। पिनाहट और सैंया का प्रभार संभाल रहे महेश चंद्र को फिरोजाबाद स्थानांतरित किया गया है।मैनपुरी से सुनील कुमार दुबे और जमील अहमद को आगरा में तैनाती मिली है। मथुरा से बुद्धसेन सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी और कौशल कुमार भी आगरा आए हैं। फिरोजाबाद से हेतराम, भूपेंद्र सिंह और नंद कुमार को भी नवीन तैनाती दी गई है। ये सभी अधिकारी अब आगरा में अपनी सेवाएं देंगे।