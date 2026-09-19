Agra News: भरोसे में लेकर 2.32 क्विंटल तांबा ले गया चालक, प्राथमिकी दर्ज

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तेलीपाड़ा निवासी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि चालक लक्ष्मण कुशवाह पांच साल से उनकी दुकान पर काम कर रहा था। तीन सितंबर को लक्ष्मण ने घर का सामान शिफ्ट करने के बहाने उनका लोडर मांगा। वह लोडर लेकर मोहम्मद नगर स्थित दीनदयाल की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने उनका नाम लेकर दुकानदार से करीब 2.32 क्विंटल पुराना तांबा लोडर में लोड कराया। इसके बाद वह तांबा लेकर चला गया। अगले दिन चालक ने लोडर घर पर खड़ी कर दी और खाना खाने की बात कहकर जाने के बाद अब तक नहीं लौटा। 5 सितंबर को दुकानदार से जानकारी मिलने पर तांबा चोरी होने का पता चला। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।