फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Driver injured after falling down stairs dies during treatment

Agra News: सीढ़ियों से गिरकर घायल हुए ड्राइवर की उपचार के दौरान मौत

Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Driver injured after falling down stairs dies during treatment
किरावली मृतक राजवीर सिंह केघर पर परिजन महिलायें फोटो स्रोत स्वयंकिरावली मृतक के घर पर बैठे शोक
कागारौल। थाना क्षेत्र के गांव जैंगारा निवासी 47 वर्षीय राजवीर सिंह चाहर की गुरुग्राम में सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए और बुधवार को एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वह पिछले 20 वर्षों से पैन इंडिया कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत की खबर से परिवार में शोक छा गया।
विज्ञापन

राजवीर सिंह चाहर के छोटे भाई धर्मवीर सिंह चाहर ने बताया कि राजवीर परिवार के साथ गुरुग्राम में रह रहे। 20 अक्तूबर की सुबह करीब 8:30 बजे वह सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। बुधवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बृहस्पतिवार को उनके पार्थिव शरीर का पैतृक गांव जैंगारा में अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर के पिता किसान हैं। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी नीमा सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, 17 वर्षीय बेटी दिव्यानी और 15 वर्षीय पुत्र प्रिंस पिता को याद कर बिलख रहे हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed