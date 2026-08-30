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Agra News: कुत्ते ने बच्चों समेत चार को काटा, गांव में दहशत

Sun, 30 Aug 2026 02:32 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 30 Aug 2026 02:32 AM IST
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Dog bites four people, including children, panic grips village
फतेहाबाद फोटो सीएचसी फतेहाबाद में पागल कुत्ते के हमले में घायल बच्चों और अन्य लोगों का उपचार कर
फतेहाबाद। क्षेत्र के गांव जगराजपुर में शनिवार रात कुत्ते ने बच्चों समेत चार लोगों को काट लिया। हमलावर हुए कुत्ते के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार की रात करीब आठ बजे गांव में एक कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुत्ते के काटने से रौनक (12) पुत्र अजय पाल, राघव (8) पुत्र सुनील, मुन्नी देवी पत्नी मुन्नालाल और धर्मवीर पुत्र अर्जुन सिंह घायल हो गए। घायलों के परिजन उन्हें सीएचसी फतेहाबाद लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। संवाद
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