Agra News: कृष्ण जन्म की कथा सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

विज्ञापन

किरावली। गांव गोपऊ के नगला मंशा के पास स्थित चामड़ मैया मंदिर पर महिला मंडल की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन बृहस्पतिवार को कथा वाचक राष्ट्रीय संत बाल योगी महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इस दौरान सावित्री देवी, भूप सिंह इंदौलिया, अनेक सिंह वर्मा एडवोकेट, रवि शर्मा प्रधान रायभा, पिंकी सरपंच, गिर्राज भगत, प्रमोद चाहर आदि मौजूद रहे।