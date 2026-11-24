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बाह। जरार क्षेत्र सहित बाह और जैतपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को घरों से लेकर देवालयों तक देव दिवाली हर्षोल्लास से मनाई गई, जहां श्रद्धालुओं ने रंगोली सजाने व दीपों से श्रीराम की आकृति बनाकर दीपदान किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर पर विजय की स्मृति में मनाए जाने वाले इस पर्व पर ज्योतिषाचार्य शिवशरण पाराशर ने सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीपदान का महत्व बताया, जबकि कुलदीप भदौरिया, जयराम बरुआ, श्रीदत्त शर्मा व अनिल तोमर सहित श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश, शिव, विष्णु व माता लक्ष्मी को बेलपत्र, तुलसी दल, फल व मिठाई अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया।