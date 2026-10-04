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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Demand to ban heavy vehicles following Home Guard's death; villagers stage a protest.

Agra News: होमगार्ड की मौत के बाद भारी वाहनों पर रोक की मांग, ग्रामीणों का धरना

Sun, 04 Oct 2026 02:24 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 04 Oct 2026 02:24 AM IST
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Demand to ban heavy vehicles following Home Guard's death; villagers stage a protest.
अछनेरा धरना स्थल रायभा पुल के नीचे
अछनेरा। किरावली-रायभा मार्ग पर शनिवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक होमगार्ड की मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दक्षिणी बाईपास रायभा पुल के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे आबादी वाले मार्गों पर अवैध मिट्टी खनन और बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
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नगला खुशहाली निवासी होमगार्ड रोहताश (45) की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी वाले मार्गों पर भारी वाहनों और मिट्टी से भरे डंपरों का आवागमन लगातार बना हुआ है। इन वाहनों के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। गांव के बनवारी, धीरज परमार, शैलेंद्र, विशाल ठाकुर ने धरना दिया। अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया धरना दे रहे ग्रामीणों को समझाया कि ये स्टेट हाईवे है। भारी वाहनों का आवागमन रोकना उच्चाधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आता है।
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