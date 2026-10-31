यूपी: लूट के आरोपियों को छुड़ा ले गई भीड़, पुलिसकर्मियों से की मारपीट; तीन दिन बाद भी पकड़ से दूर हमलावर

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दिल्ली नाॅर्थ के थाना सब्जी मंडी में दर्ज लूट के मामले में रहमान बिल्डिंग, शाहदरा, दिल्ली निवासी वांछित आरोपी अभिषेक उर्फ जूडी और अनिकेत उर्फ कालू की लोकेशन गिहारा बस्ती में मिली थी। इस पर पुलिस टीम 27 अक्तूबर को आगरा आई थी। आरोपियों को पकड़कर ले जाते समय परिजन और भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने बबिता, अंजलि और प्राची सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस किसी को नहीं पकड़ सकी है। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस पर हमले के मामले की जांच कराई जा रही है। आरोपियों को चिह्नित करने के बाद विधिक कार्रवाई होगी। नामजद में आरोपी महिलाएं हैं, कई लोग घरों से भागे हुए हैं।