आईएमए चुनाव: अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष निर्विरोध तय, तीनों पदों पर एक-एक आवेदन, 13 सितंबर को आएगी अंतिम सूची

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आईएमए अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि आठ पदों पर 55 आवेदन आए हैं। आवेदनों की जांच करने के बाद 13 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 20 सितंबर तक नाम वापसी होगी और 27 सितंबर को तोता के ताल स्थित कार्यालय में मतदान होगा।इसमें 1,748 चिकित्सक शामिल होंगे। इसी दिन विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बृहस्पतिवार को चुनाव संचालन समिति की बैठक में आवेदनों की सूची बनाई गई। समिति में डॉ. ओपी यादव, डॉ. राजीव उपाध्याय, डॉ. मुकेश गोयल, डॉ. अनूप दीक्षित भी रहे।अध्यक्ष के लिए डॉ. रजनीश मिश्रा, सचिव पद पर डॉ. मुकेश भारद्वाज और कोषाध्यक्ष के लिए डॉ. करण रावत ने आवेदन किया है।