Agra News: ट्यूबवेल के कमरे में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

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वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के दौरान मगरमच्छ अक्सर बीहड़ की खंदकों में चले जाते हैं। वहीं जलस्तर कम होने पर कुछ मगरमच्छ और घड़ियाल रास्ता भटककर ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों और गांवों तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी वन विभाग की टीम कई जलीय जीवों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ चुकी है। रेंजर कुलदीप सहाय पंकज ने बताया सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया।

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पिनाहट। ब्लॉक क्षेत्र के गांव विप्रावली में खेत पर बने ट्यूबवेल के कमरे में शनिवार देर रात मगरमच्छ घुस गया। उसे देखकर किसान रामविलास शर्मा घबरा गए। उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। जानकारी पर वन दरोगा सत्यप्रकाश वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे चंबल नदी में छोड़ दिया।