Agra News: तालाब से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ, सहमे लोग

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मगरमच्छ ने गांव में पशुओं के बाड़े में घुसने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर वह आक्रामक हो गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए उस पर कपड़ा डालने की भी कोशिश की।हालांकि, मगरमच्छ खुद को घिरा देखकर वापस तालाब में कूद गया। गांव के तालाब में मगरमच्छ की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने काफी जोखिम उठाकर तालाब से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा। चंबल सेंक्चुअरी बाह के रेंजर कुलदीप सहाय पंकज ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। कहा कि जलस्तर बढ़ने के बाद मगरमच्छ खंदकों के रास्ते गांवों तक आते हैं और तालाबों में रहने लगते हैं।