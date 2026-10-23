Agra News: मतदान संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय

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आगरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को निर्धारित केंद्रों पर मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कलेक्ट्रेट स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए लैंडलाइन नंबर 0562-2971483, 0562-2971983, 0562-2260550 तथा मोबाइल नंबर 9997012900 व 7906300290 जारी किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन और नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक मुनेश कुमार गुप्ता सहायक प्रभारी नामित हुए हैं। ब्यूरो