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संवाद न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि रावतपाड़ा बाजार में स्टेशनरी की दुकानों पर छोटे नोटों की गड्डियां उपलब्ध हैं। यहां दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक गड्डियां लेने वालों की आवाजाही रहती है। 1 रुपये के नोटों की गड्डी 1500 रुपये में दी जा रही है।पहली बार पूछने पर गड्डी उपलब्ध न होने की बात कही जाती है लेकिन जरूरत बताइए तो ऑर्डर लेकर गड्डी मंगाने की व्यवस्था भी है। मतलब बाजार का सिस्टम इतना दुरुस्त है कि ग्राहक की मांग के हिसाब से बैंक में नहीं मिलने वाली गड्डी भी मंगाई जा सकती है।पांच रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों की गड्डियां एक स्टेशनरी की दुकान तक सीमित नहीं हैं। शहर में कटे-फटे नोट बदलने वाली दुकानों पर भी नई गड्डियां उपलब्ध हैं। दिलचस्प बात ये है कि सबसे ज्यादा लूट एक रुपये के नोट पर है। एक रुपये के नोटों की गड्डी 1500 रुपये में मिल रही है, जबकि इसकी असली कीमत सिर्फ 100 रुपये है।दयालबाग स्थित गुलदस्ते की दुकानों पर नए नोटों से तैयार गुलदस्ते मिल रहे हैं। 20 रुपये के 50 नए नोटों का गुलदस्ता आपको 1600 से 1700 रुपये में मिल जाएगा। वहीं, रावतपाड़ा में इसी गुलदस्ते की कीमत 2100 रुपये तक है।गड्डी असल कीमत ब्लैक1 रुपये 100 रुपये 1500 रुपये5 रुपये 500 रुपये 1400 रुपये10 रुपये 1000 रुपये 1400-1450 रुपये20 रुपये 2000 रुपये 2400 रुपयेनोट : एक गड्डी में 100 नोट होते हैं।