गैस संकट: 25 सीएनजी पंप रहे बंद, ऑटो और वैन चालकों की बढ़ी मुश्किलें; थम गए वाहनों के पहिए

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स्कूल वैन, स्कूल बस और कारें लेकर शुक्रवार सुबह सीएनजी पंपों पर लोग पहुंचे तो उन्हें मना कर दिया गया। इससे ऑटो-वैन चालकों की मुश्किल बढ़ गई। शहर में सीएनजी के 32 पंप हैं जिनमें से केवल सात ही चालू रहे।ग्रीन गैस लिमिटेड के अधिकारी किशन सिंह ने बताया कि रामबाग से कालिंदी विहार की ओर के सीएनजी पंप चालू रहे। यहां से ही ताजनगरी के पंप को सिलिंडरों के जरिये आपूर्ति की गई। आईएसबीटी, सिकंदरा और बाकी क्षेत्रों में सीएनजी का संकट बना रहा। शाम तक प्रेशर के साथ सभी जगह सीएनजी की आपूर्ति होने लगी।गेल इंडिया की 8 इंच व्यास की मुख्य गैस लाइन टूटने के कारण शुक्रवार को फाउंड्री की फैक्टरियां बंद रहीं। सुबह 8 बजे कारीगर पहुंचे तो गैस ही नहीं थी। नेशनल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष नरिंदर सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे तक कारीगरों ने इंतजार किया। दोपहर डेढ़ बजे के बाद गैस आपूर्ति शुरू हुई। तब तक कारीगर जा चुके थे। अधिकांश फैक्टरियों में भट्ठियां ठंडी रहीं। शहर में 135 फाउंड्री हैं जो गैस का उपयोग करती हैं। जेनरेटर भी सीएनजी चालित हैं इसलिए उन्हें भी नहीं चलाया जा सका।