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गैस संकट: 25 सीएनजी पंप रहे बंद, ऑटो और वैन चालकों की बढ़ी मुश्किलें; थम गए वाहनों के पहिए

Sat, 12 Sep 2026 10:22 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 10:22 AM IST
सार

रामबाग में गेल की पाइपलाइन टूटने से आगरा के 32 में से 25 सीएनजी पंप बंद रहे, जिससे करीब 8500 सीएनजी ऑटो समेत 65 हजार वाहन चालकों को परेशानी हुई। गैस संकट का असर उद्योगों पर भी पड़ा और 135 फाउंड्री में काम ठप रहा। भट्ठियां ठंडी रहीं और सीएनजी जनरेटर भी नहीं चल सके।
 

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CNG Crisis Hits Agra: 25 Pumps Shut Auto Drivers Affected in Agra UP
सीएनजी पंप - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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 रामबाग में गेल इंडिया की पाइपलाइन टूटने के कारण गैस आपूर्ति बाधित होने से सीएनजी के भी 25 पंप बंद रहे। इससे शहर के 65 हजार वाहन चालकों को दोपहर 12 बजे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। 65 हजार में से करीब 8500 सीएनजी ऑटो हैं।
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स्कूल वैन, स्कूल बस और कारें लेकर शुक्रवार सुबह सीएनजी पंपों पर लोग पहुंचे तो उन्हें मना कर दिया गया। इससे ऑटो-वैन चालकों की मुश्किल बढ़ गई। शहर में सीएनजी के 32 पंप हैं जिनमें से केवल सात ही चालू रहे।
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ग्रीन गैस लिमिटेड के अधिकारी किशन सिंह ने बताया कि रामबाग से कालिंदी विहार की ओर के सीएनजी पंप चालू रहे। यहां से ही ताजनगरी के पंप को सिलिंडरों के जरिये आपूर्ति की गई। आईएसबीटी, सिकंदरा और बाकी क्षेत्रों में सीएनजी का संकट बना रहा। शाम तक प्रेशर के साथ सभी जगह सीएनजी की आपूर्ति होने लगी।
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फाउंड्री में नहीं हुआ काम, ठंडी रहीं भट्ठियां
गेल इंडिया की 8 इंच व्यास की मुख्य गैस लाइन टूटने के कारण शुक्रवार को फाउंड्री की फैक्टरियां बंद रहीं। सुबह 8 बजे कारीगर पहुंचे तो गैस ही नहीं थी। नेशनल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष नरिंदर सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे तक कारीगरों ने इंतजार किया। दोपहर डेढ़ बजे के बाद गैस आपूर्ति शुरू हुई। तब तक कारीगर जा चुके थे। अधिकांश फैक्टरियों में भट्ठियां ठंडी रहीं। शहर में 135 फाउंड्री हैं जो गैस का उपयोग करती हैं। जेनरेटर भी सीएनजी चालित हैं इसलिए उन्हें भी नहीं चलाया जा सका।
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