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किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कहा कि पहले दिन पानी आने पर ही नहरों की क्षमता जवाब दे गई। वह उसे झेल नहीं पाई और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अब इन खेतों में एक महीने तक वह कुछ बो भी नहीं पाएंगे। जिन गोबरा और कीठम के किसानों के खेत जलमग्न हुए हैं। उन्होंने 3600 रुपये क्विंटल का बीज खरीद आलू की बुआई की थी। नहरों की पटरी टूटने की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।किसान मुकेश पाठक, लाखन सिंह त्यागी ने कहा कि किसानों का बाजरा पूरा नहीं खरीदा जा रहा है। इस समस्या का जल्द निदान किया जाए। श्याम सिंह चाहर ने कहा कि खेतों में निराश्रित गोवंश नुकसान कर रहे हैं। पशुपालन विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। सीडीओ अमित कुमार ने शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सिंचाई विभाग को नहर की पटरी कटने की जांच और किसानों के नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, डीएचओ मनोज कुमार सहित सिंचाई, पशुपालन व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।