Agra News: रात में डीएपी की कालाबाजारी, ग्रामीणों ने सोसाइटी पर काटा हंगामा

विज्ञापन



ग्रामीणों का आरोप है कि रात के करीब 10 बजे सोसाइटी के बंद होने के समय पर यह खेल चल रहा था। मौके पर सोसाइटी के सचिव मौजूद नहीं थे बल्कि उनके स्थान पर वहां तैनात चपरासी चोरी-छिपे ट्रैक्टर-ट्रॉली में खाद लदवा रहा था। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो कोई जवाब नहीं दे सका। विज्ञापन



किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह ने आरोप लगाया कि कुकथला और आसपास के गांवों के किसानों को दिन में डीएपी खाद लेने आते हैं तो सचिव खाद न होने का बहाना बनाकर उन्हें टरका देते हैं। किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। जबकि रात के अंधेरे में फर्जी एंट्री करके इस खाद को ब्लैक में व्यापारियों को बेचा जा रहा है। मामले में सचिव वीरेंद्र सिंह का कहना है की विगत दिन छुट्टी होने के कारण शनिवार को डीएपी बांटी गई थी। एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली लेट आई थी। किसान के नाम पर्ची कटी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के करीब 10 बजे सोसाइटी के बंद होने के समय पर यह खेल चल रहा था। मौके पर सोसाइटी के सचिव मौजूद नहीं थे बल्कि उनके स्थान पर वहां तैनात चपरासी चोरी-छिपे ट्रैक्टर-ट्रॉली में खाद लदवा रहा था। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो कोई जवाब नहीं दे सका।किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह ने आरोप लगाया कि कुकथला और आसपास के गांवों के किसानों को दिन में डीएपी खाद लेने आते हैं तो सचिव खाद न होने का बहाना बनाकर उन्हें टरका देते हैं। किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। जबकि रात के अंधेरे में फर्जी एंट्री करके इस खाद को ब्लैक में व्यापारियों को बेचा जा रहा है। मामले में सचिव वीरेंद्र सिंह का कहना है की विगत दिन छुट्टी होने के कारण शनिवार को डीएपी बांटी गई थी। एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली लेट आई थी। किसान के नाम पर्ची कटी हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

अछनेरा। क्षेत्र के कुकथला गांव स्थित सहकारी समिति पर शनिवार रात करीब 10 बजे ग्रामीणों ने डीएपी की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सचिव की गैर-मौजूदगी में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 22 कट्टे डीएपी लादी गई थी। भनक लगते ही ग्रामीणों ने सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के आक्रोश को देख कुकथला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खाद से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर किसानों को शांत कराया।