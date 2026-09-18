Agra News: बाकलपुर का उफनाया तालाब, गलियाें में भरा पानी

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ग्रामीणों के अनुसार, जलभराव के चलते गलियों में भारी कीचड़ और गंदगी फैली हुई है। हालात यह हैं कि सुबह स्कूल जाते समय छोटे बच्चे पानी और कीचड़ में फिसलकर गिर रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छत्तर सिंह ने बताया पंचायत घर के पास लोक निर्माण विभाग की पुलिया क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसके कारण तालाब के पानी की निकासी बाधित है। इस संबंध में कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हो सका है।एसडीएम ने दिए पानी निकासी के निर्देशग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम फतेहाबाद स्वाती शर्मा शुक्रवार को बाकलपुर गांव पहुंचीं। निरीक्षण के दाैरान उन्होंने पंचायत सचिव और एडीओ पंचायत को तत्काल पानी की निकासी शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त पुलिया का प्रस्ताव तैयार कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के आदेश दिए।