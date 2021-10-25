Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Awas Vikas to initiate action against illegal construction after Diwali

Agra News: दिवाली बाद आवास विकास शुरू करेगा अवैध निर्माण पर कार्रवाई

Sun, 08 Nov 2026 02:35 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Awas Vikas to initiate action against illegal construction after Diwali
आगरा। दिवाली के बाद आवास विकास परिषद अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। पिछले एक महीने से महकमा शहरभर में बिना अनुमति और अवैध रूप से खड़े किए जा रहे निर्माणों को खुद ही ध्वस्त करने के लिए लगातार नोटिस थमाने में जुटा हुआ है।
विज्ञापन


आवास विकास परिषद की ओर से सिकंदरा, ट्रांस यमुना कॉलोनी और शहर के अन्य कई प्रमुख इलाकों में ताबड़तोड़ सर्वे किया गया है। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहे निर्माण कार्यों को चिह्नित किया गया। ऐसे 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है। परिषद के एसई पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया है कि शहर में सुनियोजित विकास को बनाए रखने और अवैध कॉलोनियों व निर्माणों पर लगाम कसने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed