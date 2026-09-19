Agra News: नए कॉलेज और नए पाठ्यक्रमों के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन

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प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र के अनुसार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन के बाद संबंधित कॉलेज की भूमि के अभिलेखों का राजस्व विभाग स्थलीय सत्यापन करेगा। खतौनी, संयुक्तता प्रमाणपत्र और नजरी नक्शे का सत्यापन एक नवंबर 2026 से 5 जनवरी 2027 तक किया जाएगा।20 जनवरी 2027 तक एनओसी के आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील के लिए 30 जनवरी तक का समय मिलेगा, जबकि अपील का निस्तारण 20 फरवरी तक किया जाएगा।रजिस्ट्रार अजय मिश्रा ने बताया कि इसके बाद संबद्धता के लिए निरीक्षण मंडल का गठन 5 मार्च 2027 तक होगा। निरीक्षण मंडल को 5 अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट देनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से 20 अप्रैल 2027 तक ऑनलाइन अंतिम संबद्धता प्रदान की जाएगी। इसके विरुद्ध शासन स्तर पर अंतिम अपील का निस्तारण 20 मई 2027 तक किया जाएगा।निरीक्षण में लापरवाही पर आवेदन निरस्तशासन ने निरीक्षण प्रक्रिया के लिए भी सख्त व्यवस्था की है। विशेषज्ञों का पैनल गठित कर निरीक्षण कराया जाएगा। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण नहीं होने या पैनल के सदस्यों की अनुपस्थिति की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। निरीक्षण मंडल के सदस्यों के कार्य और आचरण का वर्षवार रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। शासन स्तर पर गठित समिति जरूरत पड़ने पर निरीक्षण रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन भी कर सकती है।समय सारिणी एक नजर में31 अक्तूबर 2026 : ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि5 जनवरी 2027 : भूमि अभिलेखों के राजस्व सत्यापन की अंतिम तिथि20 जनवरी : एनओसी जारी करने की अंतिम तिथि20 फरवरी : एनओसी संबंधी अपील का निस्तारण5 मार्च : निरीक्षण मंडल का गठन5 अप्रैल : निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि20 अप्रैल : ऑनलाइन संबद्धता की अंतिम तिथि20 मई : शासन स्तर पर अंतिम अपील का निस्तारण