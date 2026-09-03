Agra News: एलएलएम के लिए 6 तक कर सकेंगे आवेदन

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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:40 AM IST
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आगरा। एलएलएम सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए आगरा कॉलेज में आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने बताया कि विधि शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए एलएलएम महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। संवाद
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