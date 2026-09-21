फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Anthela, Anthem Warriors, and IMHH Unpredictables won their matches.

Agra News: एंथेला, एंथम वारियर्स और आईएमएचएच अनप्रेडिक्टेबल्स ने जीते मुकाबले

Mon, 21 Sep 2026 02:28 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Anthela, Anthem Warriors, and IMHH Unpredictables won their matches.
सोसायटी लीग
आगरा। आगरा इंटर सोसाइटी लीग के तीसरे सप्ताह में रविवार को तीन मैच खेले गए। बृजमोहन बंसल की स्मृति में चल रही लीग में एंथेला अवतार, एंथम वारियर्स और आईएमएचएच अनप्रेडिक्टेबल्स ने जीत दर्ज की।
विज्ञापन

पहल मैच में आईएमएचएच और गणपति ग्लैडिएटर्स के बीच खेला गया। आईएमएचएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 200 रन बनाए। कप्तान शशांक ने 51 गेंदों पर पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 83 रन की शानदार पारी खेली। डॉ. संजय राणा ने 34 और दिनेश कुशवाह ने सिर्फ 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गणपति ग्लैडिएटर्स की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 164 रन ही बना सकी। जुगनू चौहान, शशांक, दिनेश कुशवाह और डॉ. पार्थ बघेल ने दो-दो विकेट लिए।
विज्ञापन

दूसरे मुकाबले में एंथेला अवतार ने अपर्णा पंचशील स्ट्राइकर्स को 59 रन से हराया। एंथेला ने 20 ओवर में 199 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान गौरव शर्मा ने 14 गेंदों पर 32 रन की तेज पारी खेली। विवेक भारती ने 31, धर्मेंद्र उपाध्याय ने 30 और विनय ने 24 रन बनाए। 199 रन के लक्ष्य के जवाब में अपर्णा पंचशील स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 140 रन ही बना सकी। एंथेला की ओर से अमन तायल और विनय ने तीन-तीन, जबकि धर्मेंद्र उपाध्याय ने दो विकेट झटके।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीसरे मुकाबले में एंथम वारियर्स ने स्काई सिटी इलेविन को 83 रन से हराया। एंथम वारियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 218 रन का विशाल स्कोर बनाया। केसी ने 58 गेंदों पर छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 106 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली। 218 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्काई सिटी इलेविन की टीम 15.1 ओवर में 135 रन पर सिमट गई। विवेक, ऋषभ जैन और अर्जित सिंह ने दो-दो विकेट लिए। वहीं, दिन का चौथा मुकाबला राधा रानी चैलेंजर्स और अपर्णा प्रेम फाइटर के बीच प्रस्तावित था, लेकिन बारिश के कारण बाधित हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed