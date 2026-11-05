Agra News: सेंट जोंस कॉलेज में वार्षिक एथलेटिक मीट का आगाज

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पहले दिन 100 मीटर पुरुष एवं महिला दौड़, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़, 100 मीटर महिला बाधा दौड़, 200 और 400 मीटर पुरुष एवं महिला दौड़, भाला फेंक और रस्साकशी सहित विभिन्न स्पर्धाएं हुईं और फाइनल के लिए प्रतिभागियों का चयन किया गया। गोला फेंक पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में रोहित ने पहला, अखिलेश सिंह ने दूसरा और मंजीत सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।गुरुवार को चक्का फेंक, 800 मीटर पुरुष दौड़, 400 मीटर रिले सहित विभिन्न स्पर्धाओं के फाइनल होंगे। इसके बाद समापन समारोह और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। संचालन प्रो. संजय जैन ने किया। इस दौरान मीट समन्वयक प्रो. राजीव फिलिप, खेल प्रभारी डॉ. अमृता आइंद, प्रो. विन्नी जैन, प्रो. संजीव शर्मा, प्रो. राजू थॉमस आदि मौजूद रहे।