हौसले की उड़ान: पैरालिसिस को मात देकर दौड़ी अंबिका, स्टेट एथलेटिक्स में जीता सिल्वर; अखिलेश ने दिया पुरस्कार

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सपा नेता घनश्याम भारतीय शुक्रवार को अंबिका वर्मा एवं उसके पिता राजपाल वर्मा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास पहुंचे। उन्हाेंने सपा सुप्रीमो को बताया कि अंबिका का शरीर का आधा हिस्सा पैरालिसिस (लकवा) की चपेट में आ गया था, लेकिन अंबिका ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार ने बीमारी के दौर से लेकर रिकवरी, दोबारा अभ्यास शुरू करने और प्रतियोगिता में पदक जीतने तक की यात्रा साझा की। अखिलेश यादव ने अंबिका की खेल के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उसको 1 लाख रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। विज्ञापन



सपा नेता घनश्याम भारतीय शुक्रवार को अंबिका वर्मा एवं उसके पिता राजपाल वर्मा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास पहुंचे। उन्हाेंने सपा सुप्रीमो को बताया कि अंबिका का शरीर का आधा हिस्सा पैरालिसिस (लकवा) की चपेट में आ गया था, लेकिन अंबिका ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार ने बीमारी के दौर से लेकर रिकवरी, दोबारा अभ्यास शुरू करने और प्रतियोगिता में पदक जीतने तक की यात्रा साझा की। अखिलेश यादव ने अंबिका की खेल के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उसको 1 लाख रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित कर हौसला बढ़ाया।

पैरालिसिस (लकवा) को मात देकर ट्रैक पर उतरी जरार की एथलीट अंबिका वर्मा ने 25 अगस्त को प्रयागराज में सम्पन्न हुई 61वीं यूपी स्टेट लेवल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 1000 मीटर दौड़ का रजत पदक जीत कर बाह का गौरव बढ़ाया। युवा एथलीट के संघर्ष और उपलब्धि को सपा मुखिया एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सराहा और 1 लाख रुपये का पुरस्कार देकर उसका हौसला बढ़ाया।