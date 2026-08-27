Agra Weather: बारिश ने दी उमस और गर्मी से राहत, आज भी बरस सकते हैं बदरा; जानें आईएमडी का अपडेट
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 27 Aug 2026 06:01 AM IST
सार
आगरा में बुधवार को माैसम ने करवट ली। सुबह से बादल छाए रहने के साथ रुक-रुक कर बारिश हुई। इससे माैसम खुशनुमा हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली।
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विस्तार
आगरा में बुधवार को सुबह से छाए बादलों ने गर्मी और उमस से राहत दी। दोपहर में बूंदाबांदी शुरू हुई और शाम तक कुछ हिस्सों में ही तेज बारिश हुई। इससे उमस से बेहाल लोगों को काफी राहत मिली।
इससे अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री पर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक केवल 2.2 मिमी. बारिश ही एयरफोर्स स्थित केंद्र पर दर्ज की गई, हालांकि सिकंदरा की ओर एक घंटे तक बादल खूब बरसे। पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक बृहस्पतिवार को भी बादलों के छाए रहने और बारिश के आसार बने रहेंगे।
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इससे अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री पर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक केवल 2.2 मिमी. बारिश ही एयरफोर्स स्थित केंद्र पर दर्ज की गई, हालांकि सिकंदरा की ओर एक घंटे तक बादल खूब बरसे। पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक बृहस्पतिवार को भी बादलों के छाए रहने और बारिश के आसार बने रहेंगे।
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