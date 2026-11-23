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बीईओ के पद खाली होने से शिक्षकों के आकस्मिक, चिकित्सा, बाल्यकाल देखभाल और मातृत्व अवकाश की स्वीकृति में दिक्कत आ रही है। इन अवकाशों से संबंधित आवेदनों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, शिक्षकों के वेतन की प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ रहा है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के मासिक वेतन में जरूरी संशोधन बीईओ स्तर से किया जाता है।शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 23 तारीख के बाद वेतन लॉक किया जाता है। शिक्षकों की उपस्थिति के 9सी प्रपत्र के आधार पर वेतन संशोधित कर वित्त एवं लेखाधिकारी को भेजने की जिम्मेदारी भी बीईओ की होती है। ऐसे में समय रहते अधिकारियों ने कार्यभार नहीं संभाला तो नवंबर के वेतन की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा शिक्षकों के विभिन्न आवेदन, निरीक्षण और अन्य विभागीय काम भी प्रभावित हो रहे हैं।शिक्षकों का कहना है कि पुराने बीईओ को कार्यमुक्त करने के बाद तत्काल नई व्यवस्था की जानी थी, लेकिन 16 ब्लॉकों में एक भी अधिकारी के जॉइन न करने से ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति बनी हुई है। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि तत्काल रूप से सभी बीईओ को जॉइन करना था और आदेश के अनुसार पुराने सभी बीईओ को कार्यमुक्त कर दिया है। जल्द ही नए बीईओ भी जॉइन कर लेंगे।