यूपी: अखिलेश के लिए आसान नहीं आगरा की सियासी राह, 2022 में बसपा ने बिगाड़ा था खेल, अब नए गठबंधन की चुनौती

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आगरा के जीआईसी मैदान पर सपा प्रमुख ने पीडीए का नया अर्थ पलट देंगे अखिलेश भले दिया हो लेकिन भाषण में इसके मायने अलग रहे। उनका संदेश पी से पूरा डी से दम और ए से आरपार रहा। यह लाजिमी भी था। 12 नवंबर को हुए एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन ने सूबे की सियासी हवा का रुख बदल दिया है।

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आगरा से सियासी संदेश दूर तक जाता है। साल 2022 के चुनाव में सपा त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी रही। आगरा उत्तर सीट पर बसपा दो नंबर पर रही थी। जीती भाजपा। मतों में भी अंतर था। बसपा को 41,447 और सपा को 34,405 वोट मिले थे। आगरा दक्षिण सीट पर सपा दूसरे स्थान पर रही। सपा को 52,467 और बसपा को 38,118 वोट हासिल हुए थे। भाजपा उम्मीदवार ने 1,09,001 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। आगरा ग्रामीण सीट पर बसपा रनरअप रही। बसपा को 60,702 वोट मिले थे।







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आगरा छावनी सीट पर सपा को दूसरा और बसपा को तीसरा स्थान मिला। सपा को 68,803 और बसपा को 54,216 वोट मिले। फतेहपुर सीकरी में बसपा को 59,530 वोट मिले थे। रालोद के खाते में 64,508 वोट आए थे। फतेहाबाद में सपा दूसरे और बसपा तीसरे नंबर पर रही। खेरागढ़ में बसपा से कांग्रेस आगे यानी दूसरे नंबर पर आ गई। रालोद को चौथा स्थान मिला।





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बाह सीट पर सपा दूसरे, बसपा तीसरे और एत्मादपुर सीट पर बसपा ने सपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। इन सभी सीटों पर फतह भाजपा ने पाई थी। भाजपा और सपा के बीच तगड़ा अंतर रहा था। ऐसे में सपा अब आरपार करना चाहती है।





