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आगरा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि 21 अक्तूबर को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विंटर शेड्यूल को मंजूरी दी है। इसके तहत इंडिगो की बंगलूरू और नवी मुंबई की उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। बताया कि फ्लाइट संख्या 6ई 941 बंगलूरू से दोपहर 1:45 बजे आगरा पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या 6ई 942 दोपहर 2:20 बजे आगरा से बंगलूरू के लिए रवाना होगी।यह सेवा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को यह उड़ान संचालित नहीं होगी। वहीं नवी मुंबई के लिए सप्ताह में तीन दिन सेवा जारी रहेगी। फ्लाइट संख्या 6ई 5316 नवी मुंबई से दोपहर 3:15 बजे आगरा पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या 6ई 5338 शाम 3:50 बजे आगरा से नवी मुंबई के लिए रवाना होगी। दोनों उड़ानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होंगी।