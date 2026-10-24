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आगरा को नई उड़ानों का इंतजार: विंटर शेड्यूल में न मिला नया शहर, बंगलूरू की फ्लाइट हफ्ते में 6 दिन भरेगी उड़ान

Sat, 24 Oct 2026 10:41 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 10:41 AM IST
सार

आगरा एयरपोर्ट के विंटर शेड्यूल में यात्रियों को किसी नए शहर के लिए उड़ान नहीं मिली है। 25 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक बंगलूरू और नवी मुंबई के लिए मौजूदा हवाई सेवाएं जारी रहेंगी।
 

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Airport Winter Schedule: No New Flight Routes, Bengaluru and Navi Mumbai Services to Continue
आगरा एयरपोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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नई हवाई कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए बैठे आगरा के लोगों को विंटर शेड्यूल में भी निराशा हाथ लगी है। बंगलूरू और नवी मुंबई के अलावा किसी नए शहर के लिए उड़ान नहीं मिली है। 25 अक्तूबर से 27 मार्च 2027 तक पुराने शेड्यूल के तहत ही हवाई सेवा चलेगी।
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आगरा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि 21 अक्तूबर को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विंटर शेड्यूल को मंजूरी दी है। इसके तहत इंडिगो की बंगलूरू और नवी मुंबई की उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। बताया कि फ्लाइट संख्या 6ई 941 बंगलूरू से दोपहर 1:45 बजे आगरा पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या 6ई 942 दोपहर 2:20 बजे आगरा से बंगलूरू के लिए रवाना होगी।
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यह सेवा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को यह उड़ान संचालित नहीं होगी। वहीं नवी मुंबई के लिए सप्ताह में तीन दिन सेवा जारी रहेगी। फ्लाइट संख्या 6ई 5316 नवी मुंबई से दोपहर 3:15 बजे आगरा पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या 6ई 5338 शाम 3:50 बजे आगरा से नवी मुंबई के लिए रवाना होगी। दोनों उड़ानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होंगी।
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