Agra News: राष्ट्रीय तैराकी में आगरा के सितारे चमके, दो पदक और पांच को एशियाई टिकट
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:55 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:55 AM IST
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आगरा। ताजनगरी के तैराकों ने राष्ट्रीय पूल में अपनी रफ्तार का दम दिखाते हुए दो पदकों के साथ एशियाई मंच का टिकट भी हासिल कर लिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई 22वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी चैंपियनशिप में आगरा के मनीष सिंह ने रजत और आरबी सिंह ने कांस्य पदक जीता। इन दोनों के साथ ही राधेश्याम गुप्ता, अमर अवस्थी और प्रीति कटियार ने भी अपने-अपने आयु वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय एशियाई मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई।
स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 11 से 13 सितंबर तक बहादुरगढ़ में प्रतियोगिता हुई। इसमें आगरा के छह तैराकों ने विभिन्न आयु वर्गों में चुनौती पेश की। आगरा जिला तैराकी संघ के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने बताया कि 40 से 44 आयु वर्ग की 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में मनीष सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं 70 से 74 आयु वर्ग की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में आरबी सिंह ने कांस्य पदक जीता।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष छह स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को एशियाई मास्टर्स प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाना है। इसी आधार पर आगरा के मनीष सिंह, आरबी सिंह, राधेश्याम गुप्ता, अमर अवस्थी और प्रीति कटियार ने एशियाई प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। अब ये तैराक 4 से 10 अक्तूबर तक बंगलूरू में होने वाली द्वितीय एशियाई मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में उतरेंगे। आगरा जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष राहुल पालीवाल, सचिव उमेश शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 11 से 13 सितंबर तक बहादुरगढ़ में प्रतियोगिता हुई। इसमें आगरा के छह तैराकों ने विभिन्न आयु वर्गों में चुनौती पेश की। आगरा जिला तैराकी संघ के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने बताया कि 40 से 44 आयु वर्ग की 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में मनीष सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं 70 से 74 आयु वर्ग की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में आरबी सिंह ने कांस्य पदक जीता।
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राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष छह स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को एशियाई मास्टर्स प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाना है। इसी आधार पर आगरा के मनीष सिंह, आरबी सिंह, राधेश्याम गुप्ता, अमर अवस्थी और प्रीति कटियार ने एशियाई प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। अब ये तैराक 4 से 10 अक्तूबर तक बंगलूरू में होने वाली द्वितीय एशियाई मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में उतरेंगे। आगरा जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष राहुल पालीवाल, सचिव उमेश शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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