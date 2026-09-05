Agra News: एकलव्य स्टेडियम में गूंजे आगरा के रैकेट, पहल-अंकिशा अंतिम आठ में

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यूथ बालिका अंडर-19 के क्वार्टर फाइनल में आगरा की पहल गुप्ता ने लखनऊ की साक्षी तिवारी को 11-2, 8-11, 11-9, 11-8 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की आयुषी सिंघल को 8-11, 15-13, 11-7, 11-6 से शिकस्त दी। इसी वर्ग में अंकिशा मिश्रा को आयुषी सिंघल से 11-13, 12-10, 11-9, 11-9 से हार मिली।जूनियर बालिका अंडर-17 के क्वार्टर फाइनल में पहल गुप्ता ने प्रयागराज की अंशिका गुप्ता को 12-10, 11-4, 7-11, 11-6 से हराया। अंकिशा मिश्रा ने लखनऊ की साक्षी तिवारी को 11-3, 11-4, 11-6 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। आगरा की अवनी शर्मा को साक्षी तिवारी ने 11-8, 8-11, 11-5, 11-4 से हराया।केशव ने पांच गेम में जीता मुकाबलाजूनियर बालक अंडर-17 के प्री-क्वार्टर फाइनल में आगरा के केशव खंडेलवाल ने शहर के ही ऋषभ विश्वकर्मा को पांच गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 10-12, 11-7 से हराया। भागीरथ कुमार को कानपुर के आशुतोष गुप्ता से 11-8, 4-11, 7-11, 11-8, 11-6 से हार मिली। महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भी आगरा की पहल गुप्ता ने गाजियाबाद की अनिका गुप्ता को 4-11, 12-10, 14-12, 13-11 से हराया।प्रतियोगिता का आयोजन आगरा जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में हो रहा है। इस अवसर पर एनके लहरी, जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की सचिव डॉ. अलका शर्मा, उपाध्यक्ष सजल गुप्ता, कर्नल राजेश राघव, सविता राघव, जुनैद सलीम, मनोज कुमार और भारत मंगल आदि मौजूद रहे।