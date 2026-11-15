सर्दी के सितम के लिए हो जाएं तैयार: कोहरे की चादर में लिपटेगा आगरा, बढ़ने लगेगी ठंड

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शनिवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 15 नवंबर को सुबह से घना कोहरा छाए रहने के आसार जताए हैं। छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 16 से 18 नवंबर तक तापमान में गिरावट होगी। इस दौरान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। इससे ठंड और कोहरा भी बढ़ सकता है।पूरे दिन रही हल्की धुंधप्रदूषण की वजह से शनिवार को पूरे दिन हल्की धुंध छाई रही। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब के अनुसार संजय प्लेस क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां का एक्यूआई 209 दर्ज किया गया। धूल के अतिसूक्ष्म कण 364 यानी छह गुना अधिक रहा। मदिया कटरा रेलवे पुल के पास पड़े कचरे में आग लगाने के कारण यह पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया।