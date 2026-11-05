ये अनिवार्य है: बीए-बीएससी के विद्यार्थियों को को पढ़नी होगी एआई और साइबर सिक्योरिटी, जानें कितनी लगेगी फीस

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स्नातक तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एआई फॉर एवरीवन कोर्स अनिवार्य किया गया है। इसके पंजीकरण के लिए 300 रुपये शुल्क देना होगा। एआई फॉर एवरीवन तीन क्रेडिट का कोर्स होगा, जिसकी कुल अवधि 75 घंटे निर्धारित की गई है। इसकी परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 40 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा ऑफलाइन मोड में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर होगी, जबकि 60 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना होगा। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को एलएमएस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड संबंधित कॉलेज के एसपीओसी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोर्स के संचालन और निगरानी के लिए विश्वविद्यालय ने जिला स्तर पर समन्वयक भी नामित किए हैं।आगरा में सेंट जोंस डिग्री कॉलेज के प्रो. एसपी सिंह और श्रीमती बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की प्रो. पूनम सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। फिरोजाबाद में प्रो. रेणु वर्मा, शिकोहाबाद में प्रो. वीके सिंह, मैनपुरी में प्रो. मनोज कुदेसिया और मथुरा में प्रो. प्रवीण अग्रवाल जिला समन्वयक बनाए गए हैं।