मुंबई का सफर हुआ मुश्किल: आगरा की चार ट्रेनें प्रभावित, तीन के बदले रूट; यात्रा से पहले पढ़ लें ये खबर

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि अमृतसर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस 16 अक्तूबर को मनमाड, पुणे, लोनावला और कल्याण होकर चलेगी। इसका आगरा कैंट पहुंचने का सामान्य समय रात 11:45 और रवाना होने का 11:50 बजे है। हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस भी 16 अक्तूबर को जलगांव, नंदुरबार, वसई रोड और ठाणे होकर चलेगी। इसका सामान्य समय रात 12:50 बजे पहुंचने और 12:55 बजे रवाना होने का है।छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस 17 अक्तूबर को ठाणे, वसई रोड, नंदुरबार और जलगांव होकर चलेगी। इसका आगरा का सामान्य समय शाम 6 बजे पहुंचने और 6:05 बजे रवाना होने का है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस 17 अक्तूबर को तीन घंटे देरी से रात 2:30 बजे और 20 से 22 अक्तूबर तक साढ़े तीन घंटे देरी से रात तीन बजे मुंबई से चलेगी। इसका मार्ग नहीं बदला है। रेलवे ने यात्रियों को 139 या एनटीईएस पर ताजा समय जांचने की सलाह दी है।