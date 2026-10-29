यूपी न्यूज: राज्यपाल का निकला काफिला, तो थम गया आगरा; हाईवे पर दो घंटे जाम में फंसे लोग

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इससे पहले सेंट पीटर्स रोड पर स्कूलों की छुट्टी के समय वाहन फंस गए। वजीरपुरा पर वाहन चालकों की जल्दबाजी से पूरा रास्ता चोक हो गया।राज्यपाल खंदारी कैंपस में आयोजित बैठक में शामिल हुई थीं। ईदगाह पुल मरम्मत कार्य की वजह से बंद है। यहां से खेरिया नहीं जाया जा सकता है। शाम तकरीबन 4:30 बजे राज्यपाल का काफिला खंदारी से सिकंदरा, बोदला, रामनगर पुलिया, पृथ्वीनाथ फाटक होते हुए टाटा गेट से खेरिया पहुंचा। पुलिस ने काफिले को निकालने के लिए इन रास्तों पर 20 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था। इस समय पहले से ही वाहनों का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में हाईवे सहित अन्य रास्तों पर वाहन फंस गए। सिकंदरा तक वाहनों की लाइन शाम 6 बजे तक लगी रही।वजीरपुरा रोड पर कई नामी स्कूल हैं। स्कूली और दोपहिया वाहनों से आने वाले छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावकों के साथ कार से आने वाले छात्रों की संख्या भी काफी अधिक रहती है। स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय भी लगभग एक ही है। इस कारण जाम से दो-चार होना पड़ता है। बुधवार सुबह सेंट पीटर्स रोड पर स्कूल लगने पर कारों से बच्चों को लेकर आए अभिभावकों के वाहन जाम में फंस गए। एक कंपनी का ट्रक विपरीत दिशा में आने लगा। इससे हालात और खराब हो गए। लोगों ने संजय प्लेस और अन्य वैकल्पिक रास्तों से निकलने का प्रयास किया तो पूरा रास्ता चोक हो गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर वाहनों को निकलवाया। करीब 40 मिनट तक लोग परेशान होते रहे।हरीपर्वत चौराहे पर पुलिस ने यूटर्न कर रखा है। बुधवार को ऑफिसों के समय करीब 10 बजे वाहनों की अधिकता के कारण जाम लगने लगा। सूरसदन से लेकर सेंट जोंस की पुलिया के आगे तक वाहनों की लाइन लग गई। मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों ने कमान संभाली। तब जाकर करीब 25 मिनट बाद हालात सामान्य हो सके। एडीसीपी अलका सिंह ने बताया कि राज्यपाल का काफिला निकलने पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका गया था। बाद में यातायात पुलिसकर्मियों ने वाहनों को निकलवाया।