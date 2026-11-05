यूपी: ऑनलाइन बाजार से चौपट हो रहा लोकल कारोबार! आगरा में व्यापारियों ने निकाली बहिष्कार पदयात्रा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव व मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि बड़ी कंपनियां कम मुनाफे पर कारोबार कर छोटे व मध्यम व्यापारियों का अस्तित्व समाप्त कर रही हैं। जल्द अंकुश नहीं लगा तो पारंपरिक बाजारों की रौनक खत्म हो जाएगी।जिलाध्यक्ष संजीव पोरवाल ने जीएसटी छापेमारी से व्यापारियों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। वहीं, महानगर अध्यक्ष सोमेश गुप्ता ने व्यापार बचाने के लिए स्थानीय दुकानों से खरीदारी पर जोर दिया। इस दौरान ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार यादव, वीरेंद्र यादव, मुनव्वर पठान, इलियास सिद्दीकी, मनीष भारद्वाज भी मौजूद रहे।