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आगरा: सड़क पर गड्ढे या मौत के जाल? मोती कटरा से हनुमान चौराहे तक बदहाल सड़कें; ये है तस्वीर

Mon, 02 Nov 2026 10:50 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 02 Nov 2026 10:50 AM IST
सार

आगरा के वार्ड 35 डेरा सरस में मोती कटरा, पटेल नगर, दाल सेव चौराहे और हनुमान चौराहे की सड़कें खस्ताहाल हैं। गड्ढों और उधड़ी गिट्टियों के कारण ई-रिक्शा, ढकेल और स्कूली बच्चों के रिक्शे पलट रहे हैं।
 

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Agra's Pothole-Ridden Roads Turn Hazardous, Vehicles Overturn in Damaged Streets
सड़क पर गड्ढे या मौत के जाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा नगर निगम के वार्ड संख्या 35 डेरा सरस स्थित मोती कटरा, पटेल नगर, दाल सेव चौराहे और हनुमान चौराहे की सड़कें पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी हैं। सड़कों में गड्ढों के कारण वाहन आए दिन पलट रहे हैं।
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वार्ड 35 के पार्षद मुन्ना सिंह प्रजापति ने नगर आयुक्त से मामले की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि मोती कटरा, दाल सेव चौराहे और हनुमान चौराहे पर सड़क इस कदर खराब है कि ई-रिक्शा, ढकेल और स्कूली बच्चों के रिक्शे तक पलट जाते हैं और सवार चोटिल हो जाते हैं। उधड़ी गिट्टियों और गड्ढों के कारण पैदल निकलना भी दूभर हो गया है।
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क्षेत्रीय निवासियों और व्यापारियों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोष व्याप्त है। पार्षद ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि दोनों चौराहों की सड़कों पर तुरंत हॉट मिक्स तकनीक से पैचवर्क कराया जाए। वहीं, इस संबंध में नगर निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव का कहना है कि सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।
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