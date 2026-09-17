आगरा एयरपोर्ट की राह होगी आसान: खेरिया मोड़ से मलपुरा तक बनेगी सिक्सलेन रोड, बनाए जाएंगे 33 चार्जिंग पॉइंट

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सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि हाल की बैठक में इस विकास कार्य पर चर्चा हुई। सिक्सलेन मलपुरा रोड के दोनों ओर सौंदर्यीकरण होगा। निर्माण के दौरान मौजूदा पेड़ों को कम से कम हटाने का प्रयास होगा। वर्तमान में खेरिया मोड़ से मलपुरा रोड (आगरा जगनेर रोड) संकरी होने से अक्सर जाम रहता है। नए टर्मिनल बनने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ने से जाम की स्थिति पैदा होगी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस रोड को छह लेन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।धनौली में करीब 570 करोड़ रुपये से बन रहे नए सिविल एन्क्लेव में एक साथ 1400 यात्रियों के आवागमन की क्षमता होगी। यहां 19 चेक-इन काउंटर, डिजी यात्रा और सेल्फ चेक-इन की सुविधा मिलेगी। एप्रन पर एक साथ नौ विमान खड़े हो सकेंगे। 400 कारों की मल्टीलेवल और 200 वाहनों की ओपन पार्किंग बनाई जा रही है। परिसर में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 33 चार्जिंग पॉइंट भी होंगे।