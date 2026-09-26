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जेआर रायल विला, यूपीएसआईडीसी निवासी आशा रानी शर्मा ने 7 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें छिलीईंट रोड निवासी बल्लभ कुमार शर्मा, नई दिल्ली निवासी सुशील अंसल, प्रणव अंसल और अंसल प्रापर्टी एवं आगरा प्रोजेक्ट में शामिल कर्मचारियों पर आरोप लगाए। आरोपियों ने वर्ष 2014 में अपने प्रोजेक्ट सुशांत ताज सिटी में प्लॉट की बात कही। प्लॉट आवंटित भी कर दिया। वर्ष 2015 में कब्जा पत्र भी जारी कर दिया।12 लाख रुपये अधिक की धनराशि ले ली गई मगर बैनामा और कब्जा दिलाने की कहने पर टालमटोल करने लगे। बाद में पता चला कि जिस प्लॉट का सौदा किया गया, वहां पर खेती हो रही थी। जमीन कंपनी की नहीं थी। मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि कंपनी के रोशन लाल, विपुल गर्ग, संजय जैन, अशोक कुमार वर्मा और कांता देवी को नोटिस दिए हैं। यह सभी नान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने उनसे कहा है कि संबंधित प्रपत्र पेश करें।