आगरा में नो एंट्री के हकीकत: कभी भी प्रवेश कर रही बड़े वाहन, पुलिस की पूरी-पूरी शह! इसलिए नहीं लग पा रही रोक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बोदला रोड पर ईंट मंडी खुलेआम चल रही है। सेक्टर-7 और 11 में बालू बिक्री की दुकान है। इनसे ट्रैक्टर ट्राॅली और ट्रक दिन में ही निकलने लगते हैं। कोठी मीना बाजार तक जाते हैं। इन पर पुलिस भी कोई रोक नहीं लग पा रही है। इसी तरह मेट्रो और सीएम ग्रिड के कार्य में लगे ट्रैक्टर ट्राॅली, ट्रक और डंपर भी शहर में कई जगह प्रवेश कर रहे हैं। इस पर संबंधित विभाग के साथ ही पुलिस का भी ध्यान नहीं है। स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय भी इनके निकलने से जान का खतरा बढ़ गया है।लोक निर्माण विभाग के डंपर ने सदर क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे बुधवार को हादसा हुआ। सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग ने कोई अनुमति ली थी या नहीं। रात 11 बजे के बाद ही शहर में भारी वाहन प्रवेश कर सकते हैं। सुबह 5 बजे तक नो एंट्री खुली रहती है। इसके बाद शहर में वाहनों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद नियम का पालन नहीं हो रहा है।कई साल पहले आवास विकास काॅलोनी में ईंट से लदे एक ट्रक की चपेट में आकर स्कूली छात्रा का पैर कट गया था। इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया। आबादी वाले क्षेत्र में भारी वाहनों के निकलने पर सवाल खड़े किए थे। एक महीने पहले आरबीएस काॅलेज के पास नगर निगम के वाहन की चपेट में आने से दो छात्र घायल हो गए थे। इस घटना के बाद छात्रों ने हंगामा किया।एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि डंपर लोक निर्माण विभाग का बताया गया है। इसके पास अनुमति थी या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। संबंधित विभाग से जवाब-तलब किया जाएगा। नो एंट्री में कहीं भारी वाहनों का प्रवेश हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।