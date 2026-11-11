Agra News: भाई दूज पर मायके जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, बेटा घायल

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जानकारी के अनुसार, थाना बाह क्षेत्र के गांव टोडीपुरा निवासी सीमा देवी (40) पत्नी विजेंद्र मंगलवार शाम लगभग 5 बजे अपने 19 वर्षीय बेटे मोहित के साथ मध्य प्रदेश के थाना अम्बाह क्षेत्र के गांव गढ़ कनेरा अपने भाई अरबिंद के दूज का टीका करने जा रही थीं। रास्ते में थाना बासौनी क्षेत्र के उमरेठा गांव के पास सड़क पर दो गोवंश आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक दोनों गोवंश बाइक के सामने आ गए, तभी बाइक अनियंत्रित होकर गोवंश से टकरा गई, जिससे मां-बेटे सड़क पर गिरकर घायल हो गए।ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों घायलों को पिनाहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सीमा देवी को मृत घोषित कर दिया। बेटे मोहित को मामूली चोटें आईं। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।मृतक महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। - अनिल कुमार, एसीपी पिनाहट