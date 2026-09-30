Agra News: दुकान में चोरी कर कबाड़ी को बेचते थे सामान, किशोर पकड़ा

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किशोर ने पुलिस को बताया, वह ताल की पार निवासी है। उसने अपने दो साथियों के साथ करीब 15 दिन पहले दुकान में चोरी करने की बात कबूल की। दुकानदार के अनुसार, किशोर ने चोरी का कुछ सामान दो अलग-अलग कबाड़ियों को बेचने की जानकारी भी दी। मौके पर पकड़े गए किशोर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं, एक कबाड़ी को भी पुलिस ने पकड़ा, जिसे पूछताछ के बाद शाम को छोड़ दिया गया। दुकानदार ने किशोर की बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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पिनाहट। कस्बे के बस स्टैंड के पास सागर इंटरप्राइजेज फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में चोरी के मामले में दुकानदार मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे, तो सामान बिखरा मिला। छत पर पहुंचने पर एक बोरी में इंडक्शन, कुकर और दो कूलर की मोटर रखी मिलीं। वहीं छत पर मिले एक 16 वर्षीय किशोर को पुलिस को साैंप दिया।