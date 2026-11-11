Agra News: विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला, हत्या का आरोप

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परिजन के मुताबिक, बसंती (22) पुत्री अतर्जन सिंह निवासी गांव नागर भदौरा, थाना निबोहरा की करीब ढाई वर्ष पहले पारोली सिकरवार निवासी छोटे पुत्र दयानंद के साथ शादी हुई थी। आरोप है कि पिछले 2-3 दिनों से विवाहिता और ससुरालवालों के बीच किसी बात पर अनबन चल रही थी। मृतका के ताऊ कालीचरण का कहना है कि मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे दामाद ने फोन कर बताया कि बसंती ने दवा पी ली है। कुछ देर बाद दोबारा फोन कर बताया कि उसने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि जब मायके पक्ष के लोग पहुंचे, तो ससुरालीजन घर छोड़कर जा चुके थे। कालीचरण ने ससुरालवालों पर बसंती की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। मायकेवालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।— संवाद