Agra News: ओपन एशियन कराटे चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे बाह के 10 खिलाड़ी, भूटान रवाना

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उत्साह से भरे बालक-बालिकाओं को अरुण दुबे, मुकेश शर्मा, कृपानरायन शर्मा, अनिल तोमर, वसीम पठान, रामवीर सिंह और कृष्ण कुमार ने विदाई दी। संवाद



भूटान के लिए जीत के जज्बे के साथ रवाना हुई कराटे प्रतिभाओं ने देश-प्रदेश में कई रजत एवं स्वर्ण पदक जीते हैं। चैंपियनशिप में भारत के 64 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिनमें से 10 बाह के हैं। उम्मीद है कि ये नन्हीं प्रतिभाएं देश का नाम रोशन करेंगी। विज्ञापन

- विश्नु मिश्रा, कोच उत्साह से भरे बालक-बालिकाओं को अरुण दुबे, मुकेश शर्मा, कृपानरायन शर्मा, अनिल तोमर, वसीम पठान, रामवीर सिंह और कृष्ण कुमार ने विदाई दी। संवादभूटान के लिए जीत के जज्बे के साथ रवाना हुई कराटे प्रतिभाओं ने देश-प्रदेश में कई रजत एवं स्वर्ण पदक जीते हैं। चैंपियनशिप में भारत के 64 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिनमें से 10 बाह के हैं। उम्मीद है कि ये नन्हीं प्रतिभाएं देश का नाम रोशन करेंगी।- विश्नु मिश्रा, कोच

बाह। ओपन एशियन कराटे चैंपियनशिप थिम्फू में 10 से 14 अक्तूबर तक आयोजित होगी। इसमें बाह के 10 बेटे-बेटियां देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बृहस्पतिवार को भूटान रवाना हुई कराटे प्रतिभाओं की स्थानीय लोगों ने हौसला अफजाई की। विश्नु मार्शल आर्ट्स अकादमी में बाह की सुहानी तोमर, अंशुम कुमार, जरार के कृष्णा, आराध्या, फरैरा के दुर्गेश कुमार, नरहोली के अनुराग, पार्वतीपुरा के अंशू, धायपुरा की यशी, जैतपुर की भूमि बघेल और मंगदपुर के वीरेंद्र सिंह की प्रतिभा को निखारा गया है।