Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   AGRA NEWS BIKE CLASH ONE DIED

Agra News: खेरागढ़ में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक युवक की मौत और दो गंभीर

Wed, 11 Nov 2026 02:16 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
AGRA NEWS BIKE CLASH ONE DIED
खेरागढ़। क्षेत्र के डूंगरवाला रोड पर उटंगन नदी पुल के समीप मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी खेरागढ़ पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को एसएन इमरजेंसी भेज दिया गया। उपचार के दौरान घायल पदम सिंह (28) निवासी भमौरा, थाना सैंपऊ (धौलपुर) ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

दूसरी बाइक पर सवार उम्मेद (40) और अजय (28) निवासी भिलावली खेरागढ़ भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन


हादसे में एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।
- आदित्य कुमार सिंह, डीसीपी पश्चिमी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed