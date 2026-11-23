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मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बन रहा है। इसकी दूरी करीब 16 किमी है। इसमें 14 स्टेशन हैं। ये कॉरिडोर दो चरणों में बन रहा है। पहले चरण में कैंट से आगरा कॉलेज तक मेट्रो चलेगी। इसमें पांच स्टेशन हैं। इसका 90 फीसदी ट्रैक बन गया है। स्टेशन बनाने का कार्य चल रहा है। 40-50 दिन में ट्रैक तैयार हो जाएगा। ऐसे में जनवरी में ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। फरवरी में मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो सकती है।दूसरे चरण में आगरा कॉलेज से कालिंदी विहार तक मेट्रो चलेगी। ये ट्रैक अगले साल जून में पूरा हो जाएगा। इस तरह से शहर में करीब 30 किमी क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन चलेगी। इससे लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा हो जाएगी। किराया भी कम लगेगा और जाम से भी बचाव होगा। यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि कैंट से आगरा कॉलेज तक मेट्रो फरवरी में चलने लगेगी। ट्रायल पहले कर लिए जाएंगे। इसका कार्य तेज करते हुए स्टाफ और मशीनें भी बढ़ाई हैं।पहले कॉरिडोर ताज पूर्वी से बिजलीघर तक मेट्रो ट्रेन चल रही है। बिजलीघर से आईएसबीटी तक ट्रैक बन गया है। यहां ट्रायल होने के बाद संचालन की एनओसी भी मिल गई है। अभी यहां मेट्रो का संचालन नहीं हो सका है। उम्मीद है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बताया जाता है कि पहले कानपुर, आगरा और फिर लखनऊ में मेट्रो के उद्घाटन की कार्ययोजना बनी है। यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि दिसंबर के अंत में आईएसबीटी तक मेट्रो का उद्घाटन होने की उम्मीद है।