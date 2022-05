{"_id":"628880eb09f37f2c657c3bd0","slug":"agra-lucknow-expressway-bus-colliding-with-divider-driver-killed-and-25-passengers-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पुलिया पर लटकी बस, चालक की मौत, 25 यात्री घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 21 May 2022 11:34 AM IST