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पूर्व में पक्षी विहार के इको सेंसिटिव जोन को शून्य घोषित करने की अधिसूचना पर एनजीटी की सख्ती के बाद शासन स्तर से उसे वापस ले लिया गया था। अब विस्तारित सीमा के चारों ओर एक किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 के 12 जनवरी 2021 के आदेश से गठित इस निगरानी समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट आगरा और सदस्य सचिव उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना हैं।समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक पर्यटन, उप निदेशक उद्यान, लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, इटावा के वन्यजीव वार्डेन, राज्य सरकार की ओर से नामित एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि और पारिस्थितिकी व जैव विविधता विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल हैं।उप वन संरक्षक राजेश कुमार ने सभी सदस्यों को पत्र भेजकर बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है, ताकि सीमा विस्तार के अनुरूप इको सेंसिटिव जोन के निर्धारण और क्षेत्र में अवैध निर्माण व प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।