फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Industrialist Puran Dawar Joins Modi-Swiss President Talks, Highlights Footwear Sector Opportunities

यूपी: आगरा के जूता उद्योग की वैश्विक बाजार पर नजर, पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति की बैठक में पूरन डावर शामिल

Fri, 09 Oct 2026 12:02 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 12:02 PM IST
सार

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पार्मेलिन की द्विपक्षीय वार्ता में आगरा के उद्योगपति पूरन डावर ने भारतीय फुटवियर और लेदर सेक्टर का प्रतिनिधित्व किया। डावर के अनुसार, स्विस साझेदारी से आगरा के जूता उद्योग को आधुनिक तकनीक, डिजाइन और वैश्विक बाजार तक पहुंच के नए अवसर मिल सकते हैं।
 

विज्ञापन
Agra Industrialist Puran Dawar Joins Modi-Swiss President Talks, Highlights Footwear Sector Opportunities
भारत स्विस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति गी पार्मेलिन के साथ उद्यमी पूरन डावर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बृहस्पतिवार को आयोजित उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पार्मेलिन के साथ ताजनगरी के उद्योगपति पूरन डावर ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विकास परिषद फॉर फुटवियर एंड लेदर इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में उन्होंने भारतीय फुटवियर और लेदर सेक्टर का प्रतिनिधित्व किया।
विज्ञापन


भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बैठक देश के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और निर्यात क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के बाद पूरन डावर ने कहा कि स्विस साझेदारी से आगरा के फुटवियर उद्योग को उन्नत तकनीक, आधुनिक डिजाइन और वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच मिलने की पूरी संभावना है। पूरन डावर वर्ष 1994 में स्थापित आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर के संस्थापक सदस्य और बोर्ड ऑफ ट्रेड के गैर-सरकारी सदस्य भी हैं।
विज्ञापन


पीएम को याद दिलाई विजय शंखनाद रैली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान पूरन डावर ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आगरा की यादें भी साझा कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आगरा में आयोजित विजय शंखनाद रैली का स्मरण कराया जिसमें उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला था। उस समय नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। करीब 12 वर्ष बाद हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान डावर ने अपने अनुभव और रैली से जुड़ी स्मृतियां साझा कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed